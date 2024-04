Samp Women superata, allo “Sciorba Stadium” passa il Milan

La Sampdoria Women viene sconfitta per 3-1 dal Milan allo “Sciorba Stadium” nella 5.a giornata della Poule Salvezza della Serie A Femminile eBay 2023/24.

Sotto. Partenza in attacco per le blucerchiate di Gian Loris Rossi che al 3′ colpiscono un palo esterno con De Rita. Le rossonere reagiscono subito al 5′ con un tiro rasoterra di Dubcovà che colpisce l’esterno della rete. Ci prova allora Baldi a sbloccare la contesa al 10′ che, su una palla al bacio di Giordano calcia a colpo sicuro ma Giuliano chiude la porta. Le rossonere allora prendono sempre più campo: al 34′ Asllani si trova a tu per tu con l’estremo difensore blucerchiato che non si fa sorprendere e salva la porta. Il vantaggio rossonero arriva però al 45′ con Dompig che imbuca per Dubcovà, più lesta di tutte ad appoggiare in rete alle spalle di Tampieri, costringendoci a rientrare negli spogliatoi sotto di uno.

Sconfitta. Al rientro in campo è subito il Milan a trovare il raddoppio con Bergamaschi che pesca Ijeh, abile di testa a superare Tampieri. Non ci disuniamo e al 5′ Talia Della Peruta riapre i giochi, sfruttando al meglio l’assist di Sena. Rimaniamo in attacco con Baldi che a colpisce a colpo sicuro ma Dubcovà allontana la palla che sarebbe valsa il pareggio. Al 27′ è Oliviero a cercare il gol con una conclusione dalla distanza ma Giuliani, aiutata dalla traversa, salva la propria porta. E al 36′ è ancora Ijeh ad andare a segno portando avanti il Milan di due lunghezze e chiudendo definitivamente la contesa. Una sconfitta che rinvia l’appuntamento con la matematica salvezza ma non cambia la grande stagione della Sampdoria Women.

Sampdoria 1

Milan 3

Reti: p.t. 45′ Dubcovà; s.t. 2′ Ijeh, 5′ T. Della Peruta, 36′ Ijeh.

Sampdoria (4-3-3): Tampieri; De Rita (43′ s.t. Nagy), Re, Pisani, Oliviero; Scahtzer, Benoit (43′ s.t. Fallico), Giordano (34′ s.t. Cuschieri); Sena, T. Della Peruta (23′ s.t. Brustia), Baldi (23′ s.t. V. Della Peruta).

A disposizione: Karresmaa, Panzeri, Heroum, Battelani.

Allenatore: Rossi.

Milan (4-3-3): Giuliani; Guagni (37′ s.t. Soffia), Piga, Mesjasz, Bergamaschi; Cernoia (25′ s.t. Laurent), Mascarello (37′ s.t. Rubio Avila), Dubcovà; Dompig (37′ s.t. Marinelli), Asllani (15′ Vigilucci), Ijeh.

A disposizione: Babb, Fusetti, Swaby, Laurent, Arrigoni.

Allenatore: Corti.

Arbitro: Manedo Mazzoni di Prato.

Assistenti: Tagliaferri di Faenza e Sbardella di Belluno.

Quarto Ufficiale: Moncalvo di Collegno.

Note: ammonite al 8′ s.t. Baldi, 9′ s.t. Bergamaschi, al 29′ s.t. Mascarello per gioco scorretto; per comportamento non regolamentare; recupero 0′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori circa 250; terreno di gioco in sintetico.