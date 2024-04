La Samp Women scappa due volte, il Pomigliano la riprende nel finale

Pari pirotecnico, 2-2, tra Sampdoria Women e Pomigliano allo “Sciorba Stadium” nella 6.a giornata della Poule Salvezza della Serie A Femminile eBay 2023/24.

Partenza. Partenza sprint delle blucerchiate che al 6′ trovano subito il vantaggio con De Rita, abile a sfruttare l’assist di Oliviero e insaccare alle spalle di Gavillet. Attacchiamo a testa bassa e al 18′ è Victoria Della Peruta a cercare De Rita che, però, calcia a lato. Il Pomigliano non ci sta e prova a pareggiare i conti con Fusini al 15′, ma il suo tiro finisce fuori. Al 28′ sono ancora le campane a cercare la via del gol con Arcangeli che supera Pisani trovandosi a tu per tu con il portiere blucerchiato: Karresmaa non si fa sorprendere e blocca. Il pari ospite arriva però al 40′ con Szymanowski che sfrutta un’indecisione di Cuschieri e questa volta batte Karresmaa.

Pari. Al rientro in campo, mister Rossi inserisce forze fresche per provare ad alzare il ritmo della gara ma il Pomigliano risponde colpo su colpo, limitando la nostra manovra offensiva. Victoria Della Peruta ci prova ancora al 17′, sfruttando un cross di Giordano, quindi è la neoentrata Baldi a tentare di sorprendere Gavillet con una deviazione sottomisura, intercettata però dal portiere campano. Ed è proprio Baldi al 46′ a trovare il nuovo vantaggio che sembra consegnarci la vittoria ma allo scadere dei quattro minuti di recupero, l’ex Novellino sigla il definitivo 2-2.

Sampdoria 2

Pomigliano 2

Reti: p.t. 6′ De Rita, 40′ Szymanowski; s.t. 46′ Baldi, 49′ Novellino.

Sampdoria (4-4-1-1): Karresmaa; Brustia (13′ s.t. Giordano), Pisani, Panzieri, Oliviero; De Rita, Benoit (29′ s.t. T. Della Peruta), Schatzer (44′ s.t. Heroum), Cuschieri (29′ s.t. Baldi); Sena (13′ s.t. Battelani); V. Della Peruta.

A disposizione: Tampieri, Nagy, Re, Fallico.

Allenatore: Rossi.

Pomigliano (4-3-1-2): Gavillet; Harvey, Apicella, Caiazzo, Fusini; Rabot, Ferrario, Di Giammarino; Szymanowski (44′ s.t. Nambi); Novellino, Arcangeli.

A disposizione: Caramelli, Domi, Manca, Battistini, Corrado, Schettino.

Allenatore: Caruso.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano.

Assistenti: Caldarola di Asti e Cavalli di Bergamo.

Quarto Ufficiale: Borello di Nichelino.

Note: ammonite al 15′ s.t. Novellino e al 48′ s.t. Pisani per gioco scorretto; recupero 0′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori circa 150; terreno di gioco in sintetico.