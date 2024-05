Stop per la Samp Women, al “Ferruccio” il Como cala il tris

La Sampdoria Women di mister Rossi esce sconfitta per 3-1 dal “Ferruccio” di Seregno nel confronto con il Como Women, valido per la 6.a giornata della Poule Salvezza della Serie A Femminile eBay 2023/24.

Rigore. Dopo una prima fase di studio, al 16′ ecco l’episodio che rompe gli equilibri: l’ex Martinovic scatta sul filo del fuorigioco ed entra in area ma viene atterrata da Karrasmaa in uscita bassa e il direttore di gara non ha esitazioni nell’assegnare il calcio di rigore che Kajan trasforma un minuto più tardi (17′). Proviamo a reagire, riorganizzando le idee ma le padrone di casa controllano l’andamento del gioco senza andare mai in affanno e all’intervallo rientriamo negli spogliatoi sotto di uno.

Sconfitta. Al rientro in campo però paghiamo a caro prezzo una distrazione che consente a Karlernäs di firmare di testa il raddoppio per le lombarde. Il secondo gol subito però non ci abbatte e sul capovolgimento di fronte troviamo la via della rete con Baldi che arriva puntuale sul cross teso di Giordano e di prima intenzione batte Korenciova, permettendoci di accorciare le distanze. Nel nostro momento migliore però incassiamo il terzo gol che chiude definitivamente la contesa: al 24′ è ancora Kalernäs ad andare a segno, costringendoci alla sconfitta.

Como Women 3

Sampdoria 1

Reti: p.t. 17′ Kajan rig.; s.t. 1′ Karlernäs, 2′ Baldi, 24′ s.t. Kalernäs.

Como Women (4-2-3-1): Korenciova; Lundorf, Lipman, Cox, Bergersen (9′ s.t. Zanoli); Hilaj (9′ s.t. Pastrenge), Vaitukaityté; Picchi (39′ s.t. Bianchi), Karlernäs (36′ s.t. Regazzoli), Kajan (9′ s.t. Sevenius); Martinović.

A disposizione: Gilardi, Colombo, Rizzon, Monnecchi.

Allenatore: Maccoppi.

Sampdoria (4-3-3): Karresmaa; Heroum, Pisani, Panzeri, Oliviero; T. Della Peruta (31′ s.t. Fallico), Benoit (31′ s.t. Cuschieri), Schatzer (17′ s.t. Re); Giordano (25′ s.t. Sena), V. Della Peruta, Baldi.

A disposizione: Tampieri, Marenco, Brustia, Nagy, Battelani.

Allenatore: Rossi.

Arbitro: Poli di Verona.

Assistenti: Meraviglia di Pistoia e Pignatelli di Viareggio.

Quarto Ufficiale: Papi di Prato.

Note: ammonite al 16′ p.t. Karresmaa, al 37′ p.t. Lipman per gioco scorretto; al 47′ s.t. Zanoli per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori circa 150; terreno di gioco in sintetico.