Doppietta di Tori Della Peruta, la Samp Women piega il Napoli

La Sampdoria Women di mister Rossi supera 2-0 il Napoli Femminile allo “Sciorba Stadium” di Genova nella sfida valida per la 7.a giornata della Poule Salvezza della Serie A Femminile eBay 2023/24.

Uno-due. Dopo un avvio in salita e lo scampato pericolo di ritrovarsi in svantaggio in seguito alla rete di Del Estal viziata da fuorigioco, le blucerchiate alzano il baricentro e guadagnano metri, sbloccando la contesa al 14′ con Victoria Della Peruta, più lesta di tutte a ribattere in rete una corta respinta di Bacic. Il gol subito sgonfia le azzurre che al minuto 25 capitolano per la seconda volta: è ancora Della Peruta ad andare a segno, questa volta con una conclusione ad effetto che risulta imprendibile per l’estremo partenope0. Uno-due blucerchiato all’intervallo.

Pallino. Al rientro in campo, dopo l’intervallo, continuiamo a gestire il pallino del gioco, senza però trovare l’affondo decisivo per la terza rete. Controlliamo il tentativo di reazione ospite senza andare mai in affanno e nella girandola di cambi c’è anche spazio per Tarenzi che ritrova il campo dopo il lungo infortunio al minuto 34′, quando mister Rossi richiama in panchina la match-winner. Prima del triplice fischio, c’è ancora tempo per l’espulsione di Banusic che lascia la formazione partenopea in inferiorità numerica per somma di ammonizioni. Una bella vittoria che ci fa salire a quota 28 punti, a due giornate dal termine della stagione.

Sampdoria 2

Napoli Femminile 0

Reti: p.t. 14′, 25′ T. Della Peruta.

Sampdoria(4-3-3): Tampieri; Brustia (19′ s.t. Cuschieri), Pisani, Fallico, Oliviero; De Rita, Re, Giordano; V. Della Peruta (35′ s.t. Tarenzi), T. Della Peruta, Baldi (19′ s.t. Heroum).

A disposizione: Karresmaa, Panzeri, Benoit, Sena, Nagy, Battelani.

Allenatore: Rossi.

Napoli Femminile (4-3-3): Bačić; Di Bari (31′ s.t. Gianfico), Pettenuzzo, Di Marino, Kobayashi; Chmielinski (31′ s.t. Bertucci), Gallazzi, Kajzba (1′ s.t. Lázaro Torres); Corelli (14′ s.t. Giai, al 42′ s.t. Giacobbo), Banušić, Del Estal.

A disposizione: Beretta, Veritti, Mauri, Pellinghelli.

Allenatore: Iennaco (Seno squalificato).

Arbitro: Zoppi di Firenze.

Assistenti: Martinelli di Seregno e Lo Calio di Seregno.

Quarto Ufficiale: Rossini di Torino.

Note: espulsa al 46′ p.t. Banusic per somma di ammonizioni; ammonite al 43′ p.t. Kajzba, al 7′ s.t. Brustia, al 32′ s.t. Basic, al 39′ s.t. Battelani per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 4′ s.t.; spettatori circa 150; terreno di gioco in sintetico.