Tris Milan al “Vismara”, la Samp Women chiude con una sconfitta

Si chiude al “Vismara” di Milano la stagione delle blucerchiate, sconfitte 3-1 dal Milan nella 10.a giornata della Poule Salvezza della Serie A Femminile eBay 2023/24.

Salita. Pronti, via e la gara si mette subito in salita per le ragazze di mister Rossi: al 4′ infatti sono le rossonere a sbloccare la contesa con un tap-in vincente di Asllani che imbuca alle spalle di Tampieri. Proviamo a reagire ma la retroguardia del Milan è attenta e respinge ogni nostro attacco. Al 17′ Cuschieri si fa vedere dalle parti di Babb con un tiro-cross che, però, l’estremo difensore respinge. Le ragazze di mister Corti si chiudono e ripartono, trovando il gol del raddoppio al 21′ ancora con Asllani che sfrutta l’assist di Guagni e batte Tampieri per la seconda volta. Al 24′ è ancora Tampieri a rendersi protagonista negando il tris alle padrone di casa, quindi Sena tenta di riaprire la contesa con una rovesciata che termina però tra le braccia del portiere.

Distanze. Alla ripresa del gioco sono ancora le rossonere a partire in attacco. Al 4′ Dompig si trova a tu per tu con Tampieri che non si fa sorprendere e scongiura guai peggiori. Al 16′ Sena serve Talia Della Peruta che carica il sinistro, Babb si rifugia in angolo. Al 20′ Talia Della Peruta prova ancora ad accorciare le distanze ma viene fermata in area di rigore dalla difesa rossonera. Re accorcia le distanze al minuto 29, svettando più in alto di tutte su un cross di Benoit. Il gol ci galvanizza. Al 37′ Nagy, quindi Sena al 39′ sfiorano il pari a stretto giro di posta ma in pieno recupero (49′) Marinelli cala il tris rossonero che chiude definitivamente la contesa.

Milan 3

Sampdoria 1

Reti: p.t. 4′ Asllani, 21′ Asllani; s.t. 29′ Re, 49′ Marinelli.

Milan (4-3-3): Babb (46′ s.t. Copetti); Guagni (24′ s.t. Soffia), Fusetti (24′ s.t. Mesjasz), Piga, Bergamaschi; Cernoia, Rubio Ávila, Dubcová; Dompig, Asllani (42′ Arrigoni), Ijeh (1′ s.t. Marinelli).

A disposizione: Giuliani, Copetti, Laurent, Arrigoni, Cesarin, Mikulica.

Allenatore: Corti.

Sampdoria (4-3-3): Tampieri; Brustia (43′ s.t. Tarenzi), Panzeri, Re, Olivero; Cuschieri (27′ s.t. Micheli), Giordano (12′ s.t. Nagy), Fallico (12′ s.t. Benoit); Sena, T. Della Peruta, Baldi (12′ s.t. V. Della Peruta).

A disposizione: Karresmaa, Marenco, Tinti, Battelani.

Allenatore: Rossi.

Arbitro: Gandino di Alessandria.

Assistenti: Rinaldi di Pisa e Ingenito di Piombino.

Quarto Ufficiale: Vincenzi di Bologna.

Note: ammonite al 31′ s.t. Brustia per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 6′ s.t.; spettatori circa 300; terreno di gioco in buone condizioni.