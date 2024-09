A Heroum risponde D’Auria: posta divisa tra Samp Women e Lazio

Il tabellino della sfida tra blucerchiate e biancocelesti, 2.a giornata della Serie A Femminile eBay 2024/25.

Sampdoria 1

Lazio 1

Reti: s.t. 27′ Heroum, 40′ D’Auria.

Sampdoria (4-3-3): Aprile; Cafferata, Re, Pisani, Tucceri; Benoit (36′ s.t. Burbassi), Fallico (25′ s.t. Heroum), Zamanian (25′ s.t. Pellegrino Cimò); Arcangeli, Della Peruta (36′ s.t. Cinotti), Baldi (16′ s.t. Bison).

A disposizione: Tampieri, Panzeri, Nano, Bercelli, Nano, Bertucci, Zilli.

Allenatore: Corti.

Lazio (3-5-2): Cetinja; Mancuso, Connolly, D’Auria; Oliviero, Castiello (17′ s.t. Colombo), Eriksen (29′ s.t. Kajan), Goldoni (12′ s.t. Simonetti), Belloumou (29′ s.t. Zanoli); Moraca (17′ s.t. Visentin), Piemonte.

A disposizione: Karresmaa, Yang, Simonetti, Pittaccio, Pizzi.

Allenatore: Grassadonia.

Arbitro: Picardi di Viareggio.

Assistenti: Callovi di San Donà di Piave e Mititelu di Torino.

Quarto Ufficiale: Matteo di Sala Consilina.

Note: espulsa al 43′ s.t. Cafferata per gioco scorretto; ammonite al 25′ p.t. Goldoni e al 48′ s.t. Mancuso per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori 150 circa; terreno di gioco in sintetico.