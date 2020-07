Ranieri punta l’Udinese: «Squadra fisica, dalla tribuna urlerò ancora più forte» venerdì 10 luglio 2020 13:43

Dopo Bergamo Claudio Ranieri non si era detto dispiaciuto della prova offerta dai suoi. E il concetto viene ribadito anche all’antivigilia della trasferta in casa dell’Udinese. «Con l’Atalanta abbiamo offerto una buona prova – afferma il tecnico blucerchiato -, siamo andati a pressare alti, senza far ragionare l’avversario e non abbiamo sfigurato nonostante il risultato negativo. Ora ci attende una nuova sfida, difficile, contro un’altra formazione fisica, di centimetri, brava nel contropiede, e dovremo stare attentissimi a concedere pochi spazi».

Squalifica. Espulso nella ripresa con l’Atalanta, il mister sarà squalificato alla “Dacia Arena”. «La mia squalifica può essere giusta perché ho protestato – sottolinea Ranieri -, anche se a volte il quarto ufficiale dovrebbe essere un po’ psicologo e capire certe situazioni. Seguirò la partita dalla tribuna, dietro la panchina, e urlerò ancora più forte per farmi ascoltare dai miei ragazzi: nello stadio vuoto la mia voce si sentirà anche questa volta».