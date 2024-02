Samp Camp 2024: al via le iscrizioni tra tradizione e novità

Ritornano i Samp Camp, ritorna il calcio in vacanza con i campi estivi blucerchiati edizione 2024. Passione e divertimento per ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni che potranno vivere, come tradizione, una stupenda esperienza formativa con lo staff di istruttori U.C. Sampdoria.

Clinic Tecnici. Il Clinic Tecnico è un corso di perfezionamento specifico secondo la metodologia Academy U.C. Sampdoria che permette di applicarsi e migliorare nei singoli gesti tecnici del gioco del calcio in modo ludico e coinvolgente. Gli eventi si svolgeranno dal 17 giugno al 12 luglio a Bogliasco (campi “3 Campanili” e “Riccardo Garrone”), da lunedì a venerdì con moduli da giornata intera con pranzo presso la struttura. La prima settimana (17-21 giugno) sarà dedicata anche al calcio femminile, mentre la terza (1-5 luglio) prevederà anche un camp specifico per i portieri.

Inghilterra. La vera novità di questa nuova edizione sarà il Football Camp Samp che si svolgerà in Inghilterra, presso il centro sportivo “The Nest” di Horsford (Norwich) da venerdì 2 a giovedì 8 agosto. Dedicato agli U12 e U13, permetterà di abbinare un corso di lingua inglese con insegnanti madre lingua ad allenamenti ad alto contenuto tecnico e formativo con istruttori di Sampdoria e Norwich City. Nel pacchetto è compreso anche un tour presso uno stadio di Premiere League e un torneo nella giornata di domenica 4 agosto.

Iscrizioni. Le iscrizioni si effettuano esclusivamente online sul sito sampcamp.it. Ci sarà tempo per iscriversi fino a 10 giorni prima della data di inizio di ciascun Samp Camp o fino ad esaurimento dei posti disponibili.