Sampremo: Augello e Depaoli alla prova con il Festival della Canzone mercoledì 05 febbraio 2020 17:39

Il Festival di Sanremo non è solo la kermesse canora più attesa dell’anno in Italia, ma è un autentico pezzo del nostro patrimonio culturale. Un evento imperdibile che da 70 anni tondi tondi la Liguria ha l’onore e il piacere di ospitare. E allora perché non provare quanto ne sanno i nostri ragazzi di musica? Abbiamo scelto due concorrenti speciali – Tommaso Augello e Fabio Depaoli – per metterli alla prova con il nostro quizzone. Il risultato non è proprio quello di due sapientini, ma di sicuro c’è da divertirsi. Ecco a voi, Sampremo.