Blucerchiati subito in campo al “Mugnaini” in vista della Coppa Italia

Dopo aver ottenuto la prima vittoria in campionato con il Südtirol, la Sampdoria è tornata già questa mattina, domenica, al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare il derby della Lanterna, valido per i sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2024/25 e in programma mercoledì 25 settembre al “Ferraris” (calcio d’inizio ore 21.00).