Tecnico-tattico al “Mugnaini”, mercoledì nuovo mattutino

La Sampdoria prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato che la vedrà impegnata con il Frosinone sabato al “Ferraris” (ore 15.00). Sul campo principale del “Mugnaini” – dov’è salito in visita il presidente Matteo Manfredi – i blucerchiati hanno svolto agli ordini di Leonardo Semplici e del suo staff una seduta mattutina caratterizzata da attivazione con la palla, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle a tema su campo ridotto.

Singoli. Per quanto riguarda i singoli, Alessio Cragno e M’Baye Niang hanno svolto sessioni specifiche. Programmi individuali differenziati invece per Alessandro Bellemo, Nicholas Ioannou e Gennaro Tutino. Samuele Perisan e Simone Romagnoli proseguono infine i rispettivi percorsi riabilitativi. Rientrato in Italia dopo gli impegni con la nazionale polacca, Bartosz Bereszynski da domani, mercoledì, si riunirà ai compagni per l’allenamento programmato nuovamente al mattino.