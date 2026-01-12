Samp Women cinica: basta una rete contro lo Spezia
Quinta vittoria consecutiva per la Sampdoria Women, che nella quinta giornata di andata del campionato di Eccellenza Femminile supera di misura lo Spezia Calcio al “Boero”, imponendosi 1-0 al termine di una gara intensa e combattuta.
La rete decisiva arriva in avvio di gara: è Botto (4′) infatti a trovare il gol che sblocca il match, permettendo alle blucerchiate di indirizzare subito l’incontro. La Samp gestisce con ordine il vantaggio, mantenendo compattezza e attenzione per tutto l’arco della partita, senza concedere spazi alle avversarie.
Una vittoria diversa rispetto alle precedenti goleade, ma altrettanto significativa, che conferma la solidità e la maturità della squadra di mister Castiglione. Dopo cinque giornate il cammino delle blucerchiate resta perfetto: cinque successi, nessun gol subito e continuità di risultati che rafforzano ulteriormente il percorso in campionato.