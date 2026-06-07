Superata l’Alta Livenza Academy, Samp Women in finale di Coppa Italia

La Sampdoria Women supera 4-3 dopo i calci di rigore l’Alta Livenza Academy, vola in finale della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza e, di fatto, è promossa in Serie C.

Finalissima. Sul prato del “Comunale” di Caneva, le padrone di casa sbloccano l’incontro già al 1′ con Lazzari ma le blucerchiate non si perdono d’animo e dopo un primo tempo in cui è mancato solo il gol, al 1′ della ripresa pareggiano i conti con la subentrata Favali. Il risultato resta in equilibrio anche oltre il novantesimo e neppure i tempi supplementari bastano a decretare chi passerà il turno. Si va ai calci di rigore: Calcagno, Ferraro e Fallico fanno centro, Tampieri ne para tre e ci permette di staccare il pass per la finalissima contro il Rinascita Doccia, già promosso in Serie C in qualità di vincitore del girone toscano di Eccellenza. Un risultato che vale anche la promozione matematica della Sampdoria Women, indipendentemente dall’esito della finale di Coppa Italia in programma venerdì 12 giugno allo stadio “Città dell’Aria” di Guidonia (ore 18.00).