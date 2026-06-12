Samp Women invincibile: terzo trofeo stagionale e festa blucerchiata

La Sampdoria Women scrive un’altra pagina straordinaria della propria stagione e conquista la fase Nazionale della Coppa Italia Regionale Femminile. Nella finalissima, le blucerchiate superano per 1-0 la Rinascita Doccia grazie a una rete di Calcagno e mettono in bacheca il terzo trofeo dell’anno, dopo il campionato di Eccellenza ligure e la Coppa Italia regionale.

La finale si apre con una Sampdoria determinata e padrona del campo. Le blucerchiate interpretano al meglio la gara, gestendo il possesso e creando le occasioni più pericolose. Il vantaggio arriva al 15’: è Calcagno a trovare la rete che decide l’incontro e premia la superiorità mostrata dalla Samp nella prima frazione.

Nella ripresa la Rinascita Doccia prova a reagire e aumenta la pressione offensiva, costruendo diverse situazioni pericolose. La Sampdoria Women, però, risponde con compattezza, organizzazione e grande spirito di sacrificio, difendendo con ordine il vantaggio fino al triplice fischio finale.

Al termine di una partita equilibrata e combattuta, è festa blucerchiata. Un successo che certifica la straordinaria annata della Sampdoria Women, protagonista di un percorso eccezionale in tutte le competizioni disputate. Nel corso della stagione, infatti, le blucerchiate hanno ottenuto la vittoria in ogni incontro giocato tra campionato di Eccellenza, playoff e Coppa Italia, sia Regionale che Nazionale, ad eccezione della semifinale contro l’Alta Livenza Academy, conclusa sull’1-1 e risolta ai calci di rigore in favore della Sampdoria. Un cammino perfetto che arricchisce ulteriormente una stagione già storica.