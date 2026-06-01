Samp Women, il sogno continua: battuto l’Erbusco ai quarti
Samp Women, il sogno continua: battuto l’Erbusco ai quarti
La Sampdoria Women continua il proprio straordinario percorso in Coppa Italia e conquista l’accesso alle semifinali della fase nazionale. Nei quarti di finale, disputati in gara secca, le blucerchiate superano per 2-1 la Polisportiva Erbusco al termine di una sfida intensa e combattuta.
L’approccio della Samp è da subito quello giusto. Bastano infatti pochi minuti per sbloccare il risultato con Tassi (7′), che porta avanti le blucerchiate. Passano appena tre minuti e arriva anche il raddoppio con Naudi (10′) a firmare il 2-0 che indirizza la gara sui binari doriani.
Nel secondo tempo la Polisportiva Erbusco prova a rientrare in partita e accorcia le distanze con Assoni (51′). La Sampdoria Women, però, gestisce con ordine il vantaggio, difendendo il risultato e concedendo poco alle avversarie fino al triplice fischio.
Una vittoria di carattere che permette alle blucerchiate di staccare il pass per le semifinali della competizione, confermando ancora una volta la qualità e la continuità di un gruppo protagonista di una stagione fin qui esaltante. ANel prossimo turno, in programma domenica 7 giugno a Pordenone, la Sampdoria Women affronterà l’Alta Livenza Academy, con in palio l’accesso alla finale della fase nazionale di Coppa Italia.