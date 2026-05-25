Coppa Italia: Samp Women elimina il Torino e vola ai quarti

Missione compiuta per la Sampdoria Women, che supera anche il Torino nella gara di ritorno degli ottavi di finale della fase Nazionale della Coppa Italia Regionale e conquista con pieno merito l’accesso ai quarti.

Dopo il netto 4-0 casalingo conquistato nella sfida d’andata, le blucerchiate confermano solidità e maturità anche nella trasferta piemontese, imponendosi per 1-0 al termine di una gara gestita con ordine e personalità. Dopo un primo tempo equilibrato e combattuto, al “San Bernardo” di Pianezza le blucerchiate trovano il gol decisivo nella ripresa: al 65’ è Tassi a firmare la rete che rompe l’equilibrio e indirizza definitivamente il match in favore delle nostre ragazze.

Un successo che permette alla Sampdoria di chiudere il doppio confronto con un convincente 5-0 complessivo, confermando ancora una volta l’ottimo momento della squadra anche a livello nazionale. Prosegue così il nostro cammino in Coppa Italia, continuando parallelamente la preparazione verso il playoff promozione contro il Pustertal che metterà in palio l’accesso alla prossima Serie C Femminile.