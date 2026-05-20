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Samp Women: dimesso Castiglione, squadra a Oliviero

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Samp Women: dimesso Castiglione, squadra a Oliviero

L’U.C. Sampdoria comunica che Stefano Castiglione ha rassegnato le dimissioni dall’incarico da allenatore responsabile della Sampdoria Women.

La società ringrazia Castiglione per il lavoro svolto con professionalità e dedizione nel corso della sua esperienza in blucerchiato, augurandogli le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera.

La guida tecnica della prima squadra femminile è stata affidata al vice allenatore Fabio Oliviero e allo staff già in organico.

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