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Samp Women: le date del playoff promozione con il Pustertal

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Samp Women: le date del playoff promozione con il Pustertal

La Lega Nazionale Dilettanti Femminile ha ufficializzato le date del doppio confronto playoff valevole per la promozione in Serie C Femminile che vedrà impegnata la Sampdoria Women e il Pustertal.

La gara d’andata è attualmente in programma martedì 2 giugno 2026 in casa della formazione altoatesina, mentre il ritorno si disputerà domenica 21 giugno 2026 sul campo delle blucerchiate.

Le date e gli orari delle due sfide potranno tuttavia subire variazioni in base al percorso della Samp Women nella fase nazionale della Coppa Italia Regionale, competizione in cui le doriane sono ancora impegnate.

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