Samp Women, cinquina al Molassana per chiudere al meglio il girone
Samp Women, cinquina al Molassana per chiudere al meglio il girone
Ultima giornata di campionato e altra prova di forza per la Sampdoria Women, che chiude la propria stagione in Eccellenza Femminile con una netta vittoria per 0-5 sul campo del Molassana Boero.
Una giornata speciale per le blucerchiate, premiate dalla Lega Nazionale Dilettanti Liguria prima del calcio d’inizio per il primo posto conquistato matematicamente nel turno precedente e per il cammino straordinario costruito nel corso della stagione.
La Samp approccia il match con concentrazione e qualità, trovando il vantaggio con Naudi Nina Lee (15′). La Sampdoria mantiene il controllo del gioco e continua a spingere, trovando il raddoppio con Tortarolo (31′), che chiude il primo tempo sullo 0-2.
Nella ripresa le blucerchiate alzano ulteriormente il ritmo e chiudono definitivamente i conti. Matera firma il tris (79’), seguita un minuto più tardi ancora da Tortarolo, autrice della doppietta personale. Nel finale arriva anche la rete di Schipani (87’), che completa il definitivo 0-5.
Si chiude così un campionato straordinario per la Sampdoria Women, protagonista di un percorso fatto di continuità, qualità e grande solidità. Archiviata la regular season, le blucerchiate si preparano ora ad affrontare la fase nazionale della Coppa Italia, prima di concentrarsi sui playoff promozione che metteranno in palio l’accesso alla prossima Serie C Femminile.