Goleada Samp Women: altri tre punti con il Sestri Levante

Due settimane dopo l’ultimo impegno di campionato al “Picco” della Spezia, la Sampdoria Women torna in campo e lo fa nel migliore dei modi. Nella 6.a giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Femminile, le blucerchiate si impongono con un netto 17-0 contro il Sestri Levante, al termine di una gara a senso unico dominata fin dai primi minuti.

La squadra di mister Castiglione parte subito forte e la sblocca con Tassi (5′). Da quel momento è un monologo blucerchiato: Tortarolo sale in cattedra e firma una tripletta in pochi minuti (15’, 18’, 23’), mentre Calcagno contribuisce con una doppietta (27’ e 31’). Nel finale di prima frazione arrivano anche il quarto gol personale di Tortarolo (43’) e la rete di Naudi allo scadere (45’), che mandano le squadre al riposo sull’8-0.

Nella ripresa la Samp Women mantiene alta l’intensità e continua a spingere. Fallico apre (52’), seguita da Fontana (56’) e ancora da Tortarolo (59’). Nel finale trovano spazio anche Bruzzone, autrice di un bis (62’ e 75’), e Schipani, autrice di un tris in rapida successione (77’, 78’ e 80’). A chiudere definitivamente i conti è ancora Naudi, che all’89’ firma la diciassettesima rete doriana.

Una vittoria larghissima che certifica la marcia trionfale delle blucerchiate, protagoniste di una stagione sempre più convincente.