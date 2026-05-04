Sampdora Women, battuto il Vado e blinda il primo posto

Sfida al vertice e verdetto definitivo: la Sampdoria Women conquista una vittoria fondamentale con il Vado (2-0) e blinda matematicamente il primo posto in classifica nell’ultima gara casalinga della regular season. Al “Boero” Molassana le blucerchiate di mister Castiglione sono chiamate all’ennesima prova di maturità. E la risposta è all’altezza della posta in palio.

La Samp infatti la sblocca presto con Bruzzone (8′). Poi gestisce il gioco con ordine, mantenendo il controllo del ritmo e concedendo poco alle avversarie. Si va così all’intervallo sull’1-0 Nella ripresa le blucerchiate continuano ad amministrare con maturità il vantaggio e, con il passare dei minuti, alzano nuovamente il ritmo. Nel finale trovano così il gol che chiude definitivamente i conti con bomber Tortarolo (83′).

Grazie a questo successo (il diciasettesimo su altrettante gare giocate), la Samp Women conquista dunque l’accesso ai playoff nazionali. Nella fase successiva le blucerchiate affronteranno la vincente del girone Trento-Bolzano, da cui uscirà una tra Pustertal e Valdaora Olang.