Samp Women, tre punti che sanno di storia: espugnato il “Picco”

Archiviata la larga vittoria dell’ultimo turno contro la Genova Calcio, la Sampdoria Women si conferma anche nella 5ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Femminile, imponendosi per 0-2 sul campo dello Spezia Calcio al termine di una gara solida e ricca di significato.

Quella andata in scena ieri non è stata una partita qualunque: le blucerchiate sono infatti scese in campo nello storico stadio “Alberto Picco”, casa della prima squadra maschile spezzina, davanti a una cornice di pubblico importante con circa 700 spettatori presenti sugli spalti.

Dopo una prima frazione equilibrata e combattuta, la Samp prende il controllo nella ripresa. É Tortarolo (59′) a sbloccare il match con freddezza, trasformando un calcio di rigore. La squadra gestisce con ordine il vantaggio, continuando a creare occasioni e mantenendo alta l’intensità. Nel finale arriva anche il gol che chiude definitivamente i conti: Calcagno (84′) firma il raddoppio, mettendo al sicuro il risultato e suggellando una prestazione convincente.

Una vittoria importante, non solo per la classifica, ma anche per il contesto in cui è maturata: un palcoscenico speciale e una bella risposta di pubblico fanno da cornice a un successo che conferma il buon momento della Sampdoria Women.