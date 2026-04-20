Samp Women inarrestabile: larga vittoria contro l’F.C. Speranza
Samp Women inarrestabile: larga vittoria contro l’F.C. Speranza
Prosegue senza intoppi il percorso della Sampdoria Women, che nella 7ª giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Femminile supera con un netto 0-12 la F.C. Speranza 1912, al termine di una gara dominata sin dalle prime battute iniziali.
Le blucerchiate partono con il piede sull’acceleratore e trovano il vantaggio con Calcagno (10′). Nel giro di pochi minuti le ragazze di mister Castiglione prendono definitivamente il controllo della partita: Bruzzone raddoppia (12’), Fallico firma il tris (14’). Poi, dopo una prima fase a ritmi altissimi, Tortarolo decide di salire in cattedra mettendosi in evidenza nella parte finale del primo tempo con una doppietta (30’, 42’) e mandando le squadre al riposo sullo 0-5.
Nella ripresa la musica non cambia e la Samp continua a spingere. Fallico trova la sua doppietta personale (50’), seguita ancora da Tortarolo tre minuti più tardi. Nel corso della seconda frazione si mettono in evidenza anche Naudi e Schipani: la prima con una tripletta (60’, 74’, 81’), mentre la seconda con una doppietta (63’, 77’).
Un’altra vittoria larga che conferma il grande momento della Sampdoria Women, capace di dare continuità ai risultati e di mantenere alta la concentrazione anche lontano da casa.