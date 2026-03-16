Samp Women inarrestabile, goleada contro il Genova calcio

Archiviato il successo in Coppa Italia, la Sampdoria Women torna in campo in campionato e lo fa con una vittoria netta contro l’ASD Genova Calcio Femminile, superata 16-1.

Le blucerchiate indirizzano subito la gara con un avvio travolgente. Dopo appena un minuto Migneco sblocca il risultato, seguita a stretto giro dalle reti di Schipani (5’) e Naudi (9’ e 10’). La Samp continua a spingere e trova altri gol con Casciani (12’), mentre Naudi torna ancora protagonista firmando prima la tripletta personale (19’) e poi il poker (31’). A chiudere una prima frazione senza sbavature arrivano infine le reti di Migneco (33’) e Tortarolo (35’), per il parziale di 9-0.

Nella ripresa la squadra di mister Castiglione mantiene lo stesso ritmo offensivo. Schipani (51’), Migneco (52’) e Matera (55’) allungano ulteriormente il punteggio, mentre Toniato (60’) e Punzo (68’) contribuiscono ad arricchire il tabellino. Naudi, inarrestabile, trova poi la personale cinquina (29’), prima che nel finale Migneco firmi la quarta marcatura di giornata, chiudendo definitivamente l’incontro sul 16-1.

Una gara interpretata con grande intensità dall’inizio alla fine, che permette alle blucerchiate di riprendere subito il cammino in campionato dopo il trionfo in Coppa Italia.