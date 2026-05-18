Samp Women: poker al Torino nell’andata degli ottavi di Coppa Italia

Inizia nel migliore dei modi il cammino della Sampdoria Women nella fase nazionale della Coppa Italia Regionale. Nell’andata degli ottavi di finale le blucerchiate – già vincitrici della Coppa Italia Eccellenza Liguria -superano con un netto 4-0 il Torino Women, conquistando un prezioso vantaggio in vista della gara di ritorno in programma la prossima settimana.

Dopo una prima fase di studio, la nostre ragazze prendono progressivamente il controllo al “3 Campanili” di Bogliasco trovando il vantaggio con Botto (27’). Una rete che ci permette di andare all’intervallo avanti di misura. Nella ripresa la Samp alza ulteriormente il ritmo e indirizza definitivamente il confronto: dopo appena quattro minuti Gastaldi firma il raddoppio, dando ulteriore fiducia alle proprie compagne. Nel finale sale poi in cattedra Calcagno, autrice della doppietta (72’ e 80’) che chiude definitivamente i conti.

Una prestazione convincente e di grande maturità per le blucerchiate, che confermano l’ottimo momento già mostrato nel corso della stagione e si potranno preparare il retour match in Piemonte con un occhio puntato alla Coppa Italia e l’altro ai playoff promozione con il Pustertal, che metterà in palio l’accesso alla prossima Serie C Femminile.