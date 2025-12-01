Samp Women, che esordio in campionato: 9-0 a Chiavari

La Sampdoria Women inaugura il proprio cammino nel campionato di Eccellenza Femminile con un successo largo e convincente: a Chiavari le blucerchiate superano l’Entella 9-0, dando continuità al percorso di crescita mostrato nelle ultime uscite in Coppa.

L’inizio è subito incisivo: Tortarolo stappa il match (6’), seguita dal raddoppio di Tassi (24’). Ferraro firma il tris soltanto tre minuti più tardi, mentre nel finale della prima frazione Botto (39’) e Izzo (41’) ampliano ulteriormente il vantaggio, portando la Samp sul 5-0 all’intervallo. Nella ripresa il copione non cambia. Ferraro trova la seconda rete personale (47′), poi Tortarolo si rende protagonista con un rapido uno-due (49’ e 53’). In pieno recupero Izzo chiude i conti firmando il 9-0 definitivo.

Prova solida e approccio convincente per le ragazze di mister Castiglione, che proveranno a dare continuità ai risultati già domenica prossima, quando al “Boero” arriverà l’Albingaunia.