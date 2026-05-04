Ripresa a Bogliasco: possesso e partitelle in vista della Reggiana

La Sampdoria si è rimessa in moto in vista dell’ultimo impegno della regular season in casa della Reggiana (venerdì, ore 20.30). Concluso il riposo del fine settimana, Attilio Lombardo e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad una ripresa sul prato superiore del “Mugnaini” di Bogliasco a base di attivazione fisica e tecnica, esercitazioni per il possesso alternate a sprint e serie di partitelle a campo ridotto. Nel corso di queste ultime Francesco Conti ha subìto un trauma alla spalla destra che sarà valutato nei prossimi giorni. Lavori personalizzati per Matteo Brunori, Alessandro Di Pardo e Nicholas Pierini. Permesso per Matteo Palma. Percorso di recupero per Lorenzo Venuti. Domani, martedì, è in agenda una seduta mattutina.