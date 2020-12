Serie A TIM: anticipi e posticipi fino alla 29.a giornata

La Lega Serie A ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 17.a alla 29.a giornata del campionato di Serie A TIM 2020/21. Di seguito il calendario completo delle partite dei blucerchiati con relativa programmazione televisiva.

17.a Spezia vs Sampdoria (lunedì 11 gennaio 2020, ore 20.45, diretta Sky)

18.a Sampdoria vs Udinese (sabato 16 gennaio 2020, ore 20.45, diretta DAZN)

19.a Parma vs Sampdoria (domenica 24 gennaio 2020, ore 20.45, diretta Sky)

20.a Sampdoria vs Juventus (sabato 30 gennaio 2020, ore 18.00, diretta Sky)

21.a Benevento vs Sampdoria (domenica 7 febbraio 2020, ore 12.30, diretta DAZN)

22.a Sampdoria vs Fiorentina (domenica 14 febbraio 2020, ore 15.00, diretta DAZN)

23.a Lazio vs Sampdoria (sabato 20 febbraio 2020, ore 15.00, diretta Sky)

24.a Sampdoria vs Atalanta (domenica 28 febbraio 2020, ore 12.30, diretta DAZN)

25.a Genoa vs Sampdoria (mercoledì 3 marzo 2020, orario da definire, diretta Sky)

26.a Sampdoria vs Cagliari (domenica 7 marzo 2020, 18.00, diretta Sky)

27.a Bologna vs Sampdoria (domenica 14 marzo 2020, ore 12.30, diretta DAZN)

28.a Sampdoria vs Torino (domenica 21 marzo 2020, ore 15.00, diretta Sky)

29.a Milan vs Sampdoria (sabato 4 aprile 2020, ore 12.30, diretta Sky)