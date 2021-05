Sono ventiquattro i blucerchiati di Ranieri per Udinese-Samp

La Sampdoria si prepara ad affrontare l’Udinese domani, domenica, alla “Dacia Arena” nella sfida valida per la 36.a giornata della Serie A TIM 2020/21. Ultimata la rifinitura sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco, Claudio Ranieri ha diramato la lista dei 24 blucerchiati arruolati per la trasferta in Friuli.

Elenco. Assenti gli indisponibili Gastón Ramírez – sottoposto a terapie in seguito alla contusione alla caviglia sinistra rimedita durante l’allenamento di giovedì – e Adrien Silva, che ha svolto il primo allenamento individuale sul campo dopo il colpo subito al ginocchio destro nella gara di Milano con l’Inter ma non ancora a disposizione. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Thorsby, Verre.

Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Torregrossa.