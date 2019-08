Sono ventiquattro i convocati di Di Francesco per il debutto con la Lazio domenica 25 agosto 2019 12:48

Al termine della rifinitura andata in scena al “Mugnaini” di Bogliasco e visionata in prima persona dal presidente Massimo Ferrero, dal vicepresidente Antonio Romei e dal direttore sportivo Carlo Osti, Eusebio Di Francesco ha reso noti i convocati per il debutto stagionale in Serie A. Sono 24 i blucerchiati in lista in vista della gara del “Ferraris” con la Lazio. Assenti lo squalificato Fabio Depaoli e l’infortunato Gonzalo Maroni. A seguire l’elenco completo.

Portieri: Audero, Avogadri, Falcone.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bahlouli, Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Quagliarella, Ramírez.