Summer eSports, Fase Tre: ASAPTOM e la Sampdoria in campo su FIFA lunedì 29 giugno 2020 14:29

Summer eSports, Fase Tre. Continua la competizione di FIFA 20 che mette in vetrina le migliori squadre virtuali italiane, Sampdoria compresa. Per i blucerchiati, è sempre Thomas ASAPTOM96 Saiani ad essere in prima linea, dopo aver ottenuto un terzo posto complessivo nella classifica parziale. Stasera, tra le 20.30 e le 23.00, il nostro Pro avrà la possibilità di dare l’assalto alle prime posizioni. La battaglia FUT andrà online sul canale Twitch @Sampdoria_eSports in diretta per tutti i fan blucerchiati. In bocca al lupo, Tom.

29 giugno, terzo turno – Il programma (risultati in aggiornamento)

20.30 v Udinese

21.00 v Verona

21.30 v Lazio

22.00 v Cagliari

22.30 v Fiorentina

23.00 v Atalanta

23.30 v Parma