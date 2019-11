Primavera 1 TIM: un palo ferma la Samp, la Juve nella ripresa colpisce due volte sabato 30 novembre 2019 15:10

Prosegue il momento no della Sampdoria Primavera. Sul sintetico del “San Rocco” di Recco i blucerchiati di Cottafava incassano la terza sconfitta consecutiva cedono il passo alla Juventus di Zauli che, dopo una prima frazione equilibrata, trova i due gol decisivi nella seconda parte di gara.

Palo. I blucerchiati partono meglio e già all’11’ sfiorano il vantaggio: sugli sviluppi di un calcio piazzato di D’Amico nessuno riesce a deviare e il pallone s’infrange sul palo. Poi Cottafava perde Sorensen per una distorsione al ginocchio e manda in campo Maggioni. I bianconeri rischiano seriamente l’autogol al 23’, quando Dragusin allontana in maniera maldestra un filtrante di Pompetti e per poco non beffa Israel. Al 33’ Ranocchia prova a scuotere i bianconeri, ma la sua conclusione s’infrange sull’esterno della rete. Il risultato non si sblocca e all’intervallo le squadre tornano negli spogliatoi con le reti ancora inviolate.

Colpo. Alla ripresa del gioco è la Juventus ad attaccare per prima. Al 3’ Anzolin va a segno ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Passano 2 minuti però e al 5’ Petrelli, lasciato colpevolmente libero al centro dell’area dai difensori doriani, stacca di testa e infila Avogadri. Questa volta il gol è regolare e permette ai bianconeri di portarsi in vantaggio. Il Doria accusa il colpo e all’8’ rischia ancora: azione personale di Ahmada che va al tiro in diagonale ma Avogadri si distende in tuffo e devia. Al 29’ una girata al volo di D’Amico dà l’illusione del pari ma il pallone esce a lato.

Fianco. Ci prova ancora Scaffidi senza fortuna al 33′ ma attaccando alla ricerca dell’1-1, i blucerchiati offrono il fianco alla Juventus che nel finale raddoppia, chiudendo la contesa: a siglare la rete del definitivo 2-0 al 40’ è il neoentrato Sene. La buona prova non basta ad evitare il terzo k.o. consecutivo. E domenica ad attendere la Sampdoria Primavera c’è il Cagliari in Sardegna, primo in classifica a quota 22 punti insieme all’Atalanta.

Sampdoria 0

Juventus 2

Reti: s.t. 5’ Petrelli, 40’ Sene.

Sampdoria (4-3-1-2): Avogadri; Sorensen (13’ p.t. Maggioni), Veips, Angileri, Pastor; Canovi (37’ s.t. Scaffidi), Pompetti (22’ s.t. Siatounis), Chrysostomou (22’ s.t. Brentan); Bahlouli; Prelec, D’Amico.

A disposizione: Boschini, Raspa, Ercolano, Pittaluga, Casanova, Sabattini.

Allenatore: Cottafava.

Juventus (4-3-3): Israel; Bandiera, Dragusin, Gozzi, Anzolin; Fagioli (27’ s.t. De Winter), Ahamada, Ranocchia (12’ s.t. Leone); Moreno (33’ s.t. Sene), Petrelli (33’ Da Graca), Tongya.

A disposizione: Garofani, Blasenko, Riccio, Leone, Sekulov, Stoppa, Gerbi, Abou Teher, Dadone.

Allenatore: Zauli.

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Assistenti: Laudato di Taranto e Bruni di Brindisi.

Note: ammonito al 12’ s.t. Gozzi per gioco scorretto; recupero 2’ p.t., 4’ s.t.; spettatori 180 circa; terreno di gioco sintetico.