Vaccini anti-COVID: la Regione Liguria ringrazia la Sampdoria

Continua il supporto della Sampdoria alla campagna vaccinale anti-COVID-19. Nel giorno dedicato alla somministrazione della seconda dose di vaccino per calciatori e staff, il club blucerchiato è stato accolto dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e dall’assessore regionale allo Sport Simona Ferro nei pressi del Padiglione 3 dell’Ospedale Policlinico “San Martino” di Genova.

Doni. Presente, in rappresentanza della Samp, il centrocampista Morten Thorsby, che ha regalato una maglia personalizzata Vaccinato alle autorità, ricevendo in dono una bandiera della Regione Liguria e un gagliardetto di ringraziamento legato alle iniziative di sensibilizzazione in materia di vaccinazione.