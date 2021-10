Babb e Tampieri, una porta per due alla Sampdoria Women

Quello del portiere è un ruolo a parte, tanto importante quanto delicato. Tra i pali è solo e la concentrazione deve rimanere altissima per tutti i 90 minuti di gioco, anche se solo per unico intervento in tutta una partita. Lo sanno bene Selena Babb e Amanda Tampieri, il duo di estremi difensori italo-olandese della Sampdoria Women. Due calciatrici di tecnica e qualità che, in questa prima parte di stagione, sono riuscite a ritagliarsi il proprio spazio. E, nonostante un ricorrente ballottaggio per la maglia da titolare, due ragazze accomunate da rapporto di grande complicità e stima reciproca.

Complicità. «Tra di noi c’è un ottimo rapporto – racconta Tampieri -, con Selena non c’è competizione e questo permette a entrambe di crescere». «Possiamo imparare molto l’una dall’altra – conferma Babb -, Amanda è sempre pronta ad aiutarmi. Anche con l’italiano, che ancora non parlo molto bene». Ed entrambe sono concordi anche su quale sia il punto di forza della squadra: «Siamo un gruppo unito: è questo il segreto della Samp Women».