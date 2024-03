#InspireInclusion: l’8 marzo blucerchiato per le donne

Lottare per i propri diritti, contrastando stereotipi, pregiudizi e commenti negativi. Lottare per inseguire la propria passione per il calcio, dimostrando che il gioco più bello del mondo è anche delle donne. Un messaggio forte e diretto quello lanciato dalla Sampdoria per l’8 marzo, Giornata internazionale della donna.

Inclusion. Una ricorrenza che quest’anno ha come tema #InspireInclusion a voler sottolineare l’importanza della diversità e dell’emancipazione nel calcio e nello sport così come in tutti gli aspetti della società e ci invita a concentrarci sull’importanza di includere tutte le donne, indipendentemente dalla loro età o provenienza.