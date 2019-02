Blackarrow esalta Sampdoria eSports: è ai quarti del LQE Gfinity di Londra sabato 02 febbraio 2019 22:11

Stupisce Londra intera, Blackarrow889. Il gamer di Sampdoria eSports – al debutto in un main event di FIFA19 – si è qualificato per i quarti di finale del LQE di febbraio, entrando così di diritto tra gli 8 migliori giocatori xbox del mondo. Un risultato spettacolare. A Fulham Road, casa del Gfinity, il tedesco ha ottenuto uno score di 3-2 nello Swiss Round iniziale.

Percorso. All’esordio, il nostro Leon Aussieker ha subito una sconfitta nei tempi supplementari contro il pro gamer del PSG Lucas Daxe Cuillerier: 5-6 in risultato aggregato (2-1; 3-5). Poi la reazione: nel secondo round, battuto il saudita Aboazza 4-1 (2-0; 2-1); nel terzo, 8-3 con Tom Rebel Painter. 4-2 e 4-1. Passo falso nel quarto match contro lo spagnolo Zidane 10, rappresentante de Las Palmas: 7-5 totale. Poi, nella gara decisiva per ottenere un pass per la fase Knockout di domani, domenica, il ragazzo di Berlino ha sbaragliato Marcus Gomes del Melbourne City con uno straordinario 6-1. Il modo migliore per continuare la caccia alla corona di campione Xbox.