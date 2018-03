Ferrari, ritorno amaro a Crotone: «Non ha funzionato nulla» domenica 11 marzo 2018 17:37

Probabilmente non se l’era immaginato così il suo ritorno a Crotone. Gian Marco Ferrari ha rimesso piede in Calabria per la prima volta dopo la doppia impresa promozione-salvezza delle scorse stagioni. Allora lo “Scida” fu per il centrale parmigiano luogo di tante soddisfazioni, oggi gli ha di contro regalato solo delusioni. «Voltiamo immediatamente pagina – dice l’ex rossoblù -, pensiamo alla prossima. Purtroppo non ha funzionato nulla, a cominciare dall’atteggiamento. Sapevamo che non sarebbe stato facile affrontare il Crotone, ma gli abbiamo spianato la strada».