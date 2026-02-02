U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Altare: risolto l’accordo temporaneo con il Venezia

News

Altare: risolto l’accordo temporaneo con il Venezia

L’U.C. Sampdoria comunica di aver risolto consensualmente con il Venezia F.C. l’accordo di cessione a titolo temporaneo relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giorgio Altare.

altre news

Girelli ceduto a titolo temporaneo alla Casertana

Girelli ceduto a titolo temporaneo alla Casertana

2 Febbraio 2026 Club
Bellemo ceduto allo Spezia a titolo temporaneo con opzione

Bellemo ceduto allo Spezia a titolo temporaneo con opzione

2 Febbraio 2026 Club
Soleri è blucerchiato: temporaneo con diritto dallo Spezia

Soleri è blucerchiato: temporaneo con diritto dallo Spezia

2 Febbraio 2026 Club