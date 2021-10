Samp clinch home win against Spezia

Sampdoria 2-1 Spezia (HT: 2-0)

Scorers: Gyasi 15 OG, Candreva 36, Verde 90+4.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Askildsen, Silva; Candreva (Ferrari 87), Gabbiadini (Chabot 70), Verre (Dragusin 65); Caputo (Quagliarella 86).

Subs not used: Ravaglia, Falcone, Torregrossa, Ciervo, Depaoli, Yepes Laut, Murru, Trimboli.

Coach: D’Aversa.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Strelec, Salcedo (Podgoreanu 78), Gyasi (Nzola 59); Antiste (Verde 59).

Subs not used: Zoet, Zovko, Delorie, Bertola.

Coach: Motta.

Referee: Fabbri (Ravenna).

Assistants: Carbone (Naples) and Scatragli (Arezzo).

Fourth official: Gariglio (Pinerolo).

VAR: Sozza (Seregno).

Assistant VAR: Bindoni (Venice).



Booked: Hristov 14, Bereszynski 44, Colley 45+2, Candreva 57.

Stoppage time: 2+4 minutes.

Paying supporters: 7,493 (€120,605).

Pitch: Good condition.