Atalanta come from behind to beat Samp

Sampdoria 1-3 Atalanta (HT: 1-2)

Scorers: Caputo 10, Askildsen 16 (OG), Zapata 21, Ilicic 90+4.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Dragusin, Yoshida, Colley (Ciervo 65), Murru (Chabot 56); Silva (Torregrossa 85); Gabbiadini (Quagliarella 66), Thorsby, Askildsen (Ekdal 85), Candreva; Caputo.

Subs not used: Ravaglia, Falcone, Depaoli, Ferrari, Yepes Laut, Migliardi, Trimboli.

Coach: D’Aversa.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; De Roon, Palomino (Scalvini 46), Lovato; Maehle, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta (Pezzella 79); Malinovskyi (Miranchuk 79), Pasalic (Ilicic 59); Zapata (Piccoli 87).

Subs not used: Rossi, Sportiello, Muriel.

Coach: Gasperini.

Referee: Prontera.

Assistants: Alassio and Saccenti.

Fourth official: Minelli.

VAR: Fabbri.

Assistant VAR: Cecconi.

Booked: Palomino 14, Thorsby 26, Askildsen 29, Colley 36, Ilicic 64, Chabot 90+1, Freuler 90+3.

Stoppage time: 1+4 minutes.

Paying spectators: 5,462 (€81,629).

Pitch: Good condition.