Sampdoria players on international duty: fixture list

Seven Samp players have been called up by their countries for international duty. Below are the fixtures they may be involved in:

Gambia – Omar Colley

Friendly: Gambia v New Zealand (Wednesday 16 November, 17:00 CET, Maktum bin Rashid Al Maktum in Dubai)

Japan – Maya Yoshida

FIFA World Cup 2022 Qualifiers, Group B: Vietnam v Japan (Thursday 11 November, 13:00 CET, My Dinh National Stadium in Hanoi)

FIFA World Cup 2022 Qualifiers, Group B: Oman v Japan (Wednesday 16 November, 17:00 CET, Sultan Qaboos Sports Complex in Muscat)

Norway – Morten Thorsby

FIFA World Cup 2022 Qualifiers, Group G: Norway v Lithuania (Saturday 13 November, 18:00 CET, Ullevaal Stadion in Oslo)

FIFA World Cup 2022 Qualifiers, Group G: The Netherlands v Norway (Wednesday 16 November, 20:45 CET, Stadion Feijenoord in Rotterdam)

Poland – Bartosz Bereszynski

FIFA World Cup 2022 Qualifiers, Group I: Andorra v Poland (Friday 12 November, 20:45 CET, Estadi Nacional in Andorra la Vella)

FIFA World Cup 2022 Qualifiers, Group I: Poland v Hungary (Monday 15 November, 20:45 CET, Stadion Narodowy in Warsaw)

Sweden – Albin Ekdal

FIFA World Cup 2022 Qualifiers, Group B: Georgia v Sweden (Thursday 11 November, 18:00 CET, Adjarabet Arena in Batumi)

FIFA World Cup 2022 Qualifiers, Group B: Spain v Sweden (Sunday 14 November, 20:45 CET, Estadio de La Cartuja in Seville)

Norway U21 – Kristoffer Askildsen

UEFA Euro U21 Qualifiers – Group A: Norway v Finland (Friday 12 November, 18:00 CET, Marienlyst Stadion in Drammen)

UEFA Euro U21 Qualifiers – Group A: Azerbaijan v Norway (Wednesday 16 November, 18:00 CET, Bakcell Arena in Baku)

Romania U21 – Radu Dragusin

Friendly: Italy v Romania (Wednesday 16 November, 17:30 CET, Stadio Benito Stirpe in Frosinone)