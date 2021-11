Fiorentina mount a comeback after Gabbiadini gives Samp hope

Fiorentina 3 – Sampdoria 1 (HT 3-1)

Goals: 15 Gabbiadini, 23 Callejon, 33 Vlahovic, 45 Sottil.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan (79 Maleh); Callejon (90 Di Stefano), Vlahovic (90 Kokorin), Sottil (24′ s.t. Saponara).

Unused substitutes: Rosati, Milenkovic, Terzic, Frison, Gonzalez, Benassi, Odriozola, Amrabat.

Coach: Italiano.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (71 Dragusin), Ferrari (84 Chabot), Colley, Murru (54 Augello); Candreva, Thorsby, Silva, Verre (54 Ciervo); Gabbiadini, Caputo (54 Quagliarella).

Unused substitutes: Ravaglia, Falcone, Askildsen, Yoshida, Yepes Laut, Trimboli.

Coach: D’Aversa.

Referee: Dionisi.

Assistant: Lombardo and Schirru.

Quarto ufficiale: Volpi di Arezzo.

VAR: Doveri

Bookings: Gabbiadini, Colley, and Ferrari booked.