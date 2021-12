D’Aversa names squad for Derby della Lanterna

Roberto D’Aversa has confirmed a squad of 24 players for Friday’s derby clash with Genoa (20:45 CEST).

Mikkel Damsgaard, Mohamed Ihattaren, Ernesto Torregrossa and Ronaldo Vieira remain unavailable.

Goalkeepers: Audero, Falcone, Ravaglia.

Defenders: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru, Yoshida.

Midfielders: Askildsen, Candreva Ekdal, Silva, Thorsby, Trimboli, Verre, Yepes Laut.

Forwards: Caputo, Ciervo, Gabbiadini, Quagliarella.