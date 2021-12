Gabbiadini and Caputo star as Samp triumph in derby

Genoa 1-3 Sampdoria (HT 0-1)

Goals: 7 Gabbiadini, 49 Caputo, 67 Gabbiadini, 78 Destro.

Genoa (5-3-2): Sirigu; Ghiglione, Vanheusden, Masiello (57 Vasquez), Criscito, Cambiaso; Sturaro, Badelj, Hernani (73 Portanova); Pandev, Ekuban (56 Destro).

Unused substitutes: Semper, Marchetti, Sabelli, Behrami, Bani, Biraschi, Kallon, Touré, Galdames.

Coach: Shevchenko.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (68 Dragusin), Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Thorsby (76 Chabot); Gabbiadini (68 Verre), Caputo.

Unused substitutes: Ravaglia, Falcone, Ciervo, Depaoli, Askildsen, Ferrari, Quagliarella, Yepes Laut, Murru.

Coach: Roberto D’Aversa.

Referee: Doveri.

Assistants: Liberti, Bercigli.

Fourth official: Minelli.

VAR: Nasca, Bergamo.