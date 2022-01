Samp beaten by Petagna goal at Napoli

Napoli 1-0 Sampdoria (HT: 1-0)

Scorer: Petagna 43.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, J. Jesus, Ghoulam (Tuanzebe 81); Demme (Ruiz 81), Lobotka; Mertens, Elmas, L. Insigne (Politano 30); Petagna.

Subs not used: Marfella, Idasiak, Zanoli, Cioffi, Costanzo, Vergara.

Coach: Spalletti.

Sampdoria (4-4-2): Audero (Falcone 46); Dragusin, Ferrari (Yepes 89), Chabot, Augello (Murru 75); Ciervo (Caputo 72), Askildsen, Ekdal (Rincon 46), Thorsby; Gabbiadini, Quagliarella.

Subs not used: Ravaglia, Falcone, Torregrossa, Vieira, Trimboli.

Coach: D’Aversa.

Referee: Di Bello.

Assistants: Scatragli and Margani.

Fourth official: Cosso.

VAR: Abisso.

Assistant VAR: Tegoni.

Booked: Chabot 45+1, Murru 90+1.

Added time: 3+3 minutes.

Pitch: Good condition.