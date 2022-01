Conti strike not enough as Samp exit the cup with defeat to Juve

Juventus 4-1 Sampdoria (HT 1-0)

Scorers: Cuadrado 25, Rugani 52, Conti 63, Dybala 67, Morata 77 (pen).

Juventus (4-4-2): Perin; De Sciglio, Danilo (Chiellini 62), Rugani, Alex Sandro; Cuadrado (Ake 75), Locarelli, Arthur (Bentancur 75), Rabiot; Kulusevski (Dybala 62); Morata (K. Jorge 79).

Subs not used: Szczesny, Pinsoglio, McKennie, Pellegrini, De Winter, Soulé, Miretti.

Coach: Allegri.

Sampdoria (3-5-2): Falcone; Bereszynski, Magnani, Murru; Conti (Candreva 64), Thorsby (Vieira 64), Rincon, Askildsen, Augello (Dragusin 81); Caputo (Ciervo 85), Torregrossa (Gabbiadini 63).

Subs not used: Ravaglia, Saio, Ferrari, Yepes, Aquino, Trimboli.

Coach: Tufano.

Referee: Fourneau (Roma 1).

Assistants: Lombardo (Cinisello Balsamo), Pagnotta (Nocera Inferiore).

Fourth official: Baroni (Florence).

VAR: Nasca (Bari).

Assistant VAR: Tegoni (Milan).

Booked: Alex Sandro 79, Rincon 80, Vieira 88.

Added time: 2+3 minutes.

Attendance: 5,000 (€199,794 euro).

Pitch: good condition.