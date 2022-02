Samp narrowly beaten at leaders Milan

Milan 1-0 Sampdoria (HT: 1-0)

Scorer: Leao 8.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi (Kalulu 89); Bennacer (Krunic 75), Tonali; Messias (Saelemaekers 57), Diaz (Kessie 57), Leao (Rebic 57); Giroud.

Subs not used: Tatarusanu, Mirante, B. Touré, Castillejo, Maldini, Bakayoko.

Coach: Pioli.

Sampdoria (4-4-1-1): Falcone; Bereszynski, Magnani, Colley, Murru (Augello 53); Conti (Vieira 53), Candreva (Sabiri 85), Rincón (Quagliarella 72), Thorsby (Ekdal 53); Sensi; Caputo.

Subs not used: Audero, Ravaglia, Supriaha, Ferrari, Bonfanti, Trimboli.

Coach: Giampaolo.

Referee: Chiffi.

Assistants: Perrotti, Palermo.

Fourth official: Baroni.

VAR: Valeri.

Assistant VAR: Liberti.