Samp punished by Atalanta

Atalanta 4-0 Sampdoria (HT: 2-0)

Scorers: Pasalic 6, Koopmeiners 30 and 62, Miranchuk 86.

Atalanta (4-3-2-1): Musso; Hateboer (Maehle 83), Toloi (Cittadini 88), Palomino, Zappacosta (Scalvini 83); Koopmeiners, De Roon, Freuler; Pessina (Pezzella 83), Boga (Miranchuk 60); Pasalic.

Subs not used: Rossi, Sportiello, Muriel, Malinovskyi, Mihaila.

Coach: Gasperini.

Sampdoria (3-5-2): Falcone; Ferrari (Vieira 76), Magnani (Yoshida 46) Colley; Conti, Thorsby, Ekdal, Sensi (Sabiri 46), Murru (Augello 68); Quagliarella (Rincon 46), Caputo.

Subs not used: Audero, Ravaglia, Supriaha, Giovinco, Trimboli.

Coach: Giampaolo.

Referee: Sozza.

Assistants: Bindoni and Longo.

Fourth official: Pezzuto.

VAR: Irrati.

Assistant VAR: Meli.

Booked: Ekdal 48, Thorsby 66, Toloi 78.

Added time: 0+2.

Pitch: good condition.