Samp leave Bologna empty-handed

Bologna 2-0 Sampdoria (HT 0-0)

Scorers: Arnautovic 61, 76.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel (Bonifazi 74), Theate; Hickey, Svanberg (Soriano 46), Schouten, Aebischer (Dominguez 60), Dijks; Arnautovic, Barrow (Sansone 60).

Subs not used: Bardi, Binks, Orsolini, Viola, Mbaye, Vignato, Kasius, Falcinelli.

Coach: Mihajlovic.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari (Yoshida 59), Colley, Murru (Augello 80); Candreva (Vieira 80), Rincon (Quagliarella 67), Thorsby; Sensi; Sabiri, Caputo.

Subs not used: Ravaglia, Falcone, Augello, Supriaha, Askildsen, Magnani, Yepes, Somma, Trimboli.

Coach: Giampaolo.

Referee: Pairetto (Nichelino).

Assistants: Alassio (Imperia) and (Yoshikawa (Roma 1).

Fourth official: Serra (Turin).

VAR: Fabbri (Ravenna).

VAR assistant: Pagliardini (Arezzo).

Booked: Sabiri 10, Svanberg 38, Ferrari 59.

Added time: 3+3 minutes.

Pitch: good condition.