Samp beaten at Inter and finish 15th

Click here for more stats from the match between the Nerazzurri and the Blucerchiati.

Internazionale 3-0 Sampdoria (HT: 0-0)

Scorers: Perisic 50, Correa 55, 57.

Internazionale (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij (Ranocchia 73), Bastoni (Dimarco 59); Dumfries, Barella (Vidal 59), Brozovic, Calhanoglu, Perisic (Gosens 59); Correa (Caicedo 73), L. Martinez.

Subs not used: Cordaz, Radu, Sanchez, Vecino, Dzeko, D’Ambrosio, Darmian.

Coach: S. Inzaghi.

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Yoshida (Magnani 77), Ferrari, Augello; Vieira (Askildsen 77); Candreva (Damsgaard 62), Thorsby (Trimboli 62), Rincon (Yepes 84), Sabiri; Caputo.

Subs not used: Ravaglia, Falcone, Sensi, Quagliarella, Murru, Di Stefano, Somma.

Coach: Giampaolo.

Referee: Di Bello.

Assistants: Preti and Giallatini.

Fourth official: Pezzuto.

VAR: Irrati.

Assistant VAR: Meraviglia.

Booked: Yoshida 5, Barella 29, Ferrari 66.

Added time: 0+0 minutes.

Pitch: good condition.